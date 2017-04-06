Rize'de tur Paşa’nın

A Spor'dan naklen yayınlanan maçta, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ikinci ekip oldu. İstanbul'da 2-0 yendiği rakibi karşısında Ali Yacoubi'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Kasımpaşa, Adem Büyük'ün 38'deki beraberlik sayısıyla ilk yarıyı 1-1 tamamladı. Ev sahibi Rizespor, ikinci yarının başında Kweuke'nin golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Turu getirecek skoru kovalayan Karadeniz ekibi, çok net poziyonları değerlendiremedi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde bir kez daha sahneye çıkan Adem Büyük, skoru 2-2 yaparak takımının yarı final biletini tescilledi. Kupada yarı finale yükselen ikinci ekip olan Kasımpaşa'nın final yolundaki rakibi ise Sivasspor-Atiker Konyaspor eleşmesinden gelecek.



MAÇTA 2-0'I YAKALASAK OYUN BAŞKA YERE DÖNERDİ

Kupaya veda eden Çaykur Rizespor'un teknik patronu Hikme Karaman, "Kupada tur atlamak isterdik" dedi. Trabzon maçından sonra Kasımpaşa karşısına moral için çıktıklarını belirten Karaman, "İyi başladık, golü de bulduk. Golden sonraki pozisyon belki penaltı. Belki de 2-0'ı yakalasak oyun başka yere dönecek" şeklinde konuştu.



BU FUTBOL YARI FİNAL İÇİN YETERLİ OLMAZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, "Öncelikle turu geçip son 4 takım arasına kaldığımız için mutluyum" dedi. İkinci yarıda savunma yapmak zorunda kaldıklarını belirten Özdeş, "Daha fazla gol yiyebilirdik. Bu oynadığımız futbol, yarı final için yeterli olmayacak" diye konuştu.



'AVRUPA'YI HAK EDİYORUZ'

Osmanlıspor maçında hat-trick yaptıktan sonra dün de Çaykur Rizespor ağlarına 2 gol bırakan Kasımpaşalı Adem Büyük, "Hep kıl payı kaçırdık, bu kez hedefe ulaşmak istiyoruz. Kasımpaşa, Avrupa'yı hak ediyor" diye konuştu. Kupada ve ligde Avrupa için tüm şansı sonuna kadar kullanacaklarını belirten Adem, "Hedefimize ulaşacağız" dedi.