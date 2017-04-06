 Kupayı alacağız - Türkiye Kupası - 6 Nisan 2017 Perşembe

Kupayı alacağız

Kanarya'nın oyuncusu Aatıf, maç sonrası, "F.Bahçe'de kalıcı olmak istiyorum" dedi.

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Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 00:59

Kupayı alacağız

Aatıf, "Takımda Türkiye Kupası'nı kazanma adına bir ruh var. 90. dakika ciddi oynadık. Her zaman istekliydim. Hocamız bana geldiğinde şans vermiyordu. Ancak ben çok çalıştım. Her zaman çalışıyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynayabileceğimi gösterdim. Bana şans verildiği takdirde bu takımın önemli bir parçası olduğumu göstermek istiyorum" diye konuştu.

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