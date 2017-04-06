Kupayı alacağız

Aatıf, "Takımda Türkiye Kupası'nı kazanma adına bir ruh var. 90. dakika ciddi oynadık. Her zaman istekliydim. Hocamız bana geldiğinde şans vermiyordu. Ancak ben çok çalıştım. Her zaman çalışıyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynayabileceğimi gösterdim. Bana şans verildiği takdirde bu takımın önemli bir parçası olduğumu göstermek istiyorum" diye konuştu.