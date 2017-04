Kupa beyi Fener

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Kayserispor’u her iki maçta da 3-0 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

Dinlendirmesi gereken oyuncular dışında as kadrosuyla çıktı sahaya Advocaat... Bu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı 1 numaralı hedefe koyduğunun açık göstergesiydi. 3-0'lık skora rağmen maçın başından itibaren oyun içi ciddiyet üst seviyedeydi. Böyle olunca skor kolay geldi. 31'de Souza'nın muhteşem ara pasıyla sol çaprazda karşı karşıya kalan Aatıf'ın plasesi öne geçirdi sarı-lacivertlileri: 1-0... O muhteşem asistin sahibi Souza, 4 dakika sonra sağdan Lens'in kullandığı kornerde kafayla bu kez kendisi fileleri sarstı: 2-0... Kayserispor umudu tükense de ikinci yarıya son enerjisiyle çıktı. Ancak 50'de Traore sol çaprazdan bomboş kaleyi tutturamayınca havlu attılar.







HARİKA BİR GOL ATTI

83'te skoru bu sezon ilk golünü atan Volkan Şen ilan etti. Milli yıldız, ceza sahası dışından harika plasesi sonrası adeta duygusal bir boşalma yaşadı: 0-3... F.Bahçe beklendiği gibi adını Türkiye Kupası'nda yarı finale, Başakşehir'in karşısına yazdırdı. Yarı ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta.



DÖRT DEĞİŞİKLİK BİRDEN

F.Bahçe'nin hocası Advocaat, Kayserispor karşısında, Süper Lig'de hafta sonu 1-0 kazandıkları Karabükspor karşılaşmasındaki 11'inde 4 değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam, kaleci Fabiano, Hasan Ali, Wiel ile Persie'nin yerine Volkan, İsmail, Şener ve Moussa Sow'a şans verdi.



6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Dün Fenerbahçe'ye yenilerek elenen Kayserispor, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 6 maçtır kazanamıyor. En son 24 Şubat'ta Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar ardından oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak taraftarını üzdü.