Konya final istiyor

Aykut Kocaman'ın öğrencileri ilk maçta deplasmanda 0-0 kaldığı Sivas'ı eleyip yarı finale adını yazdırmak istiyor. Konya, her türlü galibiyette tur atlayacak. Gollü beraberlik ise Sivas'a yarıyor. 0-0'da maç uzatmaya kalacak ve sonuç değişmezse turu geçecek takımı penaltılar belirleyecek. Yeşil-beyazlılarda Douglas ve Ömer Ali dışında eksik bulunmuyor.



BU FIRSAT KAÇMAZ

Kupada çeyrek finale yükselen tek alt lig takımı TFF 1. Lig'den Sivasspor'da heyecan dorukta. Ligde ikinci sırada Süper Lig savaşı veren Yiğidolar, kupada da fırsatı kullanmak istiyor. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Samet Aybaba, futbolcularına dev maçın önemini anlatırken, "Kazanıp kupada yarı finale yükselmek bize ve sizlere yakışır. Ama bu maça ekip olarak iyi konsantre olmamız gerekli. Sizlerden kupa mücadelesine iyi konsantre olmanızı istiyorum" diye motive etti.