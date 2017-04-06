‘İyi bir hazırlık oldu!’
Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe
Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 01:02
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçı 3-0 kaybettikleri için dünkü karşılaşmaya konsantre olamadıklarını söyledi. Genç hoca "Bizim için zor bir maçtı. Hedefi olmayan maç olduğu zaman konsantre olmak zor oluyor. Hafta sonuna iyi bir hazırlık maçı oldu. Ligde kritik maçlarımız var" diye konuştu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Sow'dan ilginç rövaşata
-
İsmail Kartal: "Ben olsam Chahechouhe'yi...
-
Sosyal medya yıkıldı!
-
Advocaat'tan Stoch'a sert söz...