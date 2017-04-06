 ‘İyi bir hazırlık oldu!’ - Türkiye Kupası - 6 Nisan 2017 Perşembe

‘İyi bir hazırlık oldu!’

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Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 01:02

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçı 3-0 kaybettikleri için dünkü karşılaşmaya konsantre olamadıklarını söyledi. Genç hoca "Bizim için zor bir maçtı. Hedefi olmayan maç olduğu zaman konsantre olmak zor oluyor. Hafta sonuna iyi bir hazırlık maçı oldu. Ligde kritik maçlarımız var" diye konuştu.

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