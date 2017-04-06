‘İyi bir hazırlık oldu!’

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçı 3-0 kaybettikleri için dünkü karşılaşmaya konsantre olamadıklarını söyledi. Genç hoca "Bizim için zor bir maçtı. Hedefi olmayan maç olduğu zaman konsantre olmak zor oluyor. Hafta sonuna iyi bir hazırlık maçı oldu. Ligde kritik maçlarımız var" diye konuştu.