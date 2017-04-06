Hakem kırmızı kartı iptal etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşındaki Konyaspor - Sivasspor maçının hakemi Alper Ulusoy kural hatasının eşiğinden döndü! O dakikaya kadar kart görmemiş olan Ali Turan'a gösterdiği sarı kartın ardından kırmızı çıkaran Ulusoy, ardından hatasını fark edip kararını iptal etti.
Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe
Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 21:40
Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta hakem Alper Ulusoy, 73. dakikaya kadar hiçbir oyuncusu sarı kart görmeyen Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya sarı kartını çıkardıktan sonra enteresan şekilde kırmızı kartına başvurdu!
Ali Turan bu karar üzerine büyük şok yaşarken Alper Ulusoy daha sonra hatasını anlayıp, Ali Turan'ın kırmızı kartını iptal etti. Ayrıca Konyaspor'da o ana kadar hiçbir futbolcu kart görmemişti! Ali Turan, hakemin iptal işaretinin ardından oyuna devam ederken, futbolcusu hatalı şekilde kırmızı kart görürken Aykut Kocaman kenarda oldukça sakin bir şekilde olanları izledi.
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