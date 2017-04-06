 Hakem kırmızı kartı iptal etti - Türkiye Kupası - 6 Nisan 2017 Perşembe

Hakem kırmızı kartı iptal etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşındaki Konyaspor - Sivasspor maçının hakemi Alper Ulusoy kural hatasının eşiğinden döndü! O dakikaya kadar kart görmemiş olan Ali Turan'a gösterdiği sarı kartın ardından kırmızı çıkaran Ulusoy, ardından hatasını fark edip kararını iptal etti.

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Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 21:40

Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta hakem Alper Ulusoy, 73. dakikaya kadar hiçbir oyuncusu sarı kart görmeyen Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya sarı kartını çıkardıktan sonra enteresan şekilde kırmızı kartına başvurdu!


Ali Turan bu karar üzerine büyük şok yaşarken Alper Ulusoy daha sonra hatasını anlayıp, Ali Turan'ın kırmızı kartını iptal etti. Ayrıca Konyaspor'da o ana kadar hiçbir futbolcu kart görmemişti! Ali Turan, hakemin iptal işaretinin ardından oyuna devam ederken, futbolcusu hatalı şekilde kırmızı kart görürken Aykut Kocaman kenarda oldukça sakin bir şekilde olanları izledi.

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Hakem kırmızı kartı iptal etti Hakem kırmızı kartı iptal etti

siz alper ve deniz ateş bitnele neden fifa kokartı takıldı zannediyorsunuz. başarısından mı? deniz yüzüne gözüne bulaştırınca azledildi

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evet0
hayır0
cevapla 06.04.2017 22:21
Bence Bence

Komik ya Aslinda Müdale Olmadigi yerde düsen Futbolculara Ceza Vermeli TFF Bögle hareketlere 3-4 Mac ceza iyi olur

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evet0
hayır0
cevapla 06.04.2017 22:13
unutmadık unutmadık

konya Beşiktaş maçında BEŞİKTAŞA TOLGA KALFANIN YEDİRDİĞİ GOLÜ UNUTMADIK!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 06.04.2017 21:59
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