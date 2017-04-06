 Advocaat bu kez alkışladı - Türkiye Kupası - 6 Nisan 2017 Perşembe

Advocaat bu kez alkışladı

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe

Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 00:58

Advocaat bu kez alkışladı

Kanarya'nın hocası Advocaat, bu kez Volkan Şen'i alkışladı. Karabükspor ile oynanan lig maçının 68. dakikasında oyuna aldığı Volkan'ı 78'de kenara alan Hollandalı hoca, oyuncusu ile tartışmıştı. Advocaat dün ise 29 yaşındaki oyuncusunu attığı gol sonrası alkışladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler