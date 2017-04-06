Advocaat bu kez alkışladı
Türkiye Kupası 06 Nisan 2017, Perşembe
Güncelleme: 06 Nisan 2017, Perşembe 00:58
Kanarya'nın hocası Advocaat, bu kez Volkan Şen'i alkışladı. Karabükspor ile oynanan lig maçının 68. dakikasında oyuna aldığı Volkan'ı 78'de kenara alan Hollandalı hoca, oyuncusu ile tartışmıştı. Advocaat dün ise 29 yaşındaki oyuncusunu attığı gol sonrası alkışladı.
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