Advocaat bu kez alkışladı

Kanarya'nın hocası Advocaat, bu kez Volkan Şen'i alkışladı. Karabükspor ile oynanan lig maçının 68. dakikasında oyuna aldığı Volkan'ı 78'de kenara alan Hollandalı hoca, oyuncusu ile tartışmıştı. Advocaat dün ise 29 yaşındaki oyuncusunu attığı gol sonrası alkışladı.