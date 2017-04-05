Volkan Demirel formasına kavuştu
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sakatlığını atlattı ve formasına kavuştu.
Türkiye Kupası 05 Nisan 2017, Çarşamba
Güncelleme: 05 Nisan 2017, Çarşamba 21:30
UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar'la 22 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanan sarı-lacivertlilerin kaptanı, 42 gün sahalardan uzak kalmıştı.
Kayserispor maçıyla tekrar sahalara dönen Volkan, kupa maçında ilk 11'de görev yaptı.
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