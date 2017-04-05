 Volkan Demirel formasına kavuştu - Türkiye Kupası - 5 Nisan 2017 Çarşamba

Volkan Demirel formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sakatlığını atlattı ve formasına kavuştu.

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Türkiye Kupası 05 Nisan 2017, Çarşamba

Güncelleme: 05 Nisan 2017, Çarşamba 21:30

UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Krasnodar'la 22 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanan sarı-lacivertlilerin kaptanı, 42 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Kayserispor maçıyla tekrar sahalara dönen Volkan, kupa maçında ilk 11'de görev yaptı.

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