Rize'de gol yağmuru

Rize Yeni Şehir Stadı'nda ev sahibi ekip 8'de Ali Yacoubi ile öne geçti. Kasımpaşa 38. dakikada Adem Büyük'le skoru eşitledi.

Maça hızlı başlayan Hikmet Karaman'ın ekibi aradığı golü henüz 8. dakikada buldu. Ali Yacoubi'nin golü Rizespor'u tura ortak etti.





Karşılaşmanın 38 dakikasında sahneye çıkan Adem Büyük harika golüyle skoru eşitledi. Bu golle maçın uzama ihtimali ortadan kalkarken, bu dakikadan sonra Çaykur Rizespor'un yarı finale yükselmesi için 3 gol atması gerekti.









İkinci yarı da golle başladı. Ev sahibi ekip, Leonard Kweuke'nin 48. dakikadaki golüyle 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 2-1 öne geçti.