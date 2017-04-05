Rize kupada moral arıyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'ın rövanşında bugün A Spor'daki maçta Kasımpaşa'yı ağırlayacak Çaykur Rize, yarı finalden umutlu.
Türkiye Kupası 05 Nisan 2017, Çarşamba
Güncelleme: 05 Nisan 2017, Çarşamba 02:29
Ligde ateş hattında bulunan Rize'de yönetici Aykut Ferah, "İlk maçtaki 2-0'lık dezavantajı avantaja çevirebilecek inanca ve güce sahibiz. Kupada tur atlayıp moral bulmak istiyoruz" dedi.
ÜSTÜNLÜK KASIMPAŞA'DA
Ç.Rize'yle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanşına deplasmanda 2-0'ın avantajıyla çıkacak Kasımpaşa, aynı grupta da yer aldığı rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Bu sezon 5. kez karşı karşıya gelecek iki ekibin daha önce yaptığı 4 karşılaşmadan Kasımpaşa 3, Ç.Rizespor ise 1 kez galibiyetle ayrıldı.
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