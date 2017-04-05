Rize kupada moral arıyor

Ligde ateş hattında bulunan Rize'de yönetici Aykut Ferah, "İlk maçtaki 2-0'lık dezavantajı avantaja çevirebilecek inanca ve güce sahibiz. Kupada tur atlayıp moral bulmak istiyoruz" dedi.



ÜSTÜNLÜK KASIMPAŞA'DA

Ç.Rize'yle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanşına deplasmanda 2-0'ın avantajıyla çıkacak Kasımpaşa, aynı grupta da yer aldığı rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Bu sezon 5. kez karşı karşıya gelecek iki ekibin daha önce yaptığı 4 karşılaşmadan Kasımpaşa 3, Ç.Rizespor ise 1 kez galibiyetle ayrıldı.