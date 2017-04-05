Kasımpaşa Rize'de turladı

Rize'deki çeyrek final mücadelesinde son 4'e kalan taraf Kasımpaşa oldu. A Spor'daki maçta 2-0'ın rövanşında deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan İstanbul ekibi yarı finale yükseldi. Zorlu deplasmanda turlayan Kasımpaşa yarı finalde Atiker Konyaspor - Sivasspor eşleşmesinin galibiyle final için kapışacak.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. A Spor'daki maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.



Rize Yeni Şehir Stadı'nda ev sahibi ekip aradığı golü 8. dakikada buldu. Yeşil-mavili ekip Ali Yacoubi'nin ayağından bulduğu golle öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasındaki karambolde son vuruşu yapan Tunuslu futbolcu skoru 1-0'a getirdi.



Yakoubi'nin golüyle tur için umutlanan Çaykur Rizespor'a konuk ekip 38'de Adem Büyük'le cevap verdi. Müthiş bir plase vuruşuyla skora dengeyi getiren Adem Büyük bu golle maçın uzama ihtimalini de ortadan kaldırdı. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi.

Çaykur Rizespor'a tur için bu dakikadan sonra gol gerekirken, ev sahibi ekip ikinci yarıya da golle başladı. Rizespor, Leonard Kweuke'nin 48. dakikadaki golüyle 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 2-1 öne geçti.

Maçta son sözü 90. dakikada Adem Büyük söyledi. Kasımpaşa bu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve tur biletini cebine koydu.

Maçta son sözü Atiker Konyaspor - Sivasspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.





