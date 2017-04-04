İlk yarı finalist A Spor’da belli oluyor
Akhisar ile M. Başakşehir 1-1'in rövanşında karşı karşıya...
Türkiye Kupası 04 Nisan 2017, Salı
Güncelleme: 04 Nisan 2017, Salı 01:20
Müthiş bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak. İstanbul'daki ilk maçta 1-1 berabere kalan Akhisar Belediye ile M. Başakşehir'in bugün oynayacağı rövanş maçı saat 20.00'de A Spor'dan HD kalitesinde yayınlanacak.
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