Adebayor böyle istedi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'a konuk oldu. İstanbul'da 1-1 sona eren maçın rövanşında Başakşehir yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor ve Mehmet Batdal'ın golleriyle Akhisar'ı 2-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Son dakikalarda Akhisar'ın attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Başakşehir'in yarı finaldeki rakibi yarın oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin galibi olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmış ve büyük bir avantaj yakalamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Onur'un yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Bu dakikada Mahmut Tekdemir, kaptığı topu sol kanattaki Cengiz Ünder'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ceza alanında topla buluşan Adebayor, bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

İlk yarıyı Medipol Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.



ADEBAYOR'DAN USTA İŞİ BİTİRİŞ!





EMRE VE OKAN BİRBİRİNE RAKİP OLDU!

Galatasaray, Inter ve milli takımda yıllarca omuz omuza mücadele eden Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, bu kez birbirlerine rakip olmanın heyecanını yaşadı. Kısa süre önce Göztepe'deki görevinden ayrılarak Akhisar Belediyespor'un direksiyonunu geçen Okan Buruk, yeşil-siyahlı ekbin teknik petronu olarak ikinci maçında yine Başakşehir karşısına çıkarken, sarı kart cezalı olduğu için geçen cumartesi günü kadroda yer alamayan Emre, kaptan olarak sahadaki yerini aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de karşılaştıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bir kez daha rakip olan Akhisar Belediyespor ve Medipol Başakşehir, ligdeki maça göre ilk 11'lerinde değişiklikler yaptı.



Ligde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, lig maçındaki ilk 11'inden sadece Milan Lukac ve Caner Osmanpaşa'yı sahaya sürdü.



İlk 11'inde 9 değişiklik yapan Ege temsilcisinde, Medipol Başakşehir'den kiralanan ve lig maçında uzatma bölümünde takımının galibiyet golünü atan Sokol Cikalleshi, 18 kişilik kadroda yer almadı.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligdeki maça göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Avcı, kaleci Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun, Mossoro ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Ufuk Ceylan, Attamah, Alparslan Erdem, Mustafa Pektemek ve ligdeki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu'na şans verdi.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.



Akhisar Belediyesporlu futbolcular, sahaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.