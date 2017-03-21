Kasımpaşa kupayı kazanmak istiyor
Türkiye Kupası 21 Mart 2017, Salı
Güncelleme: 21 Mart 2017, Pazartesi 22:38
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kupada oynayacakları Çaykur Rizespor maçını kayıpsız geçmek istediklerini söyleyerek, "Kasımpaşa bir vizyon kulübü. Her gün biraz daha gelişiyoruz. Şimdi de kupada final oynama hedefimiz var. Bu takım bu sene kupayı kazanabilir" şeklinde konuştu.
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