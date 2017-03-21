 Kasımpaşa kupayı kazanmak istiyor - Türkiye Kupası - 21 Mart 2017 Salı

Kasımpaşa kupayı kazanmak istiyor

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 21 Mart 2017, Salı

Güncelleme: 21 Mart 2017, Pazartesi 22:38

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kupada oynayacakları Çaykur Rizespor maçını kayıpsız geçmek istediklerini söyleyerek, "Kasımpaşa bir vizyon kulübü. Her gün biraz daha gelişiyoruz. Şimdi de kupada final oynama hedefimiz var. Bu takım bu sene kupayı kazanabilir" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler