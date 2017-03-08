İşte Ziraat Türkiye Kupası rövanş programı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası 08 Mart 2017, Çarşamba
Güncelleme: 08 Mart 2017, Çarşamba 14:22
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
4 Nisan Salı:
20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)
5 Nisan Çarşamba:
18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
6 Nisan Perşembe:
20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
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