 İşte Ziraat Türkiye Kupası rövanş programı - Türkiye Kupası - 8 Mart 2017 Çarşamba

İşte Ziraat Türkiye Kupası rövanş programı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı.

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Türkiye Kupası 08 Mart 2017, Çarşamba

Güncelleme: 08 Mart 2017, Çarşamba 14:22

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

4 Nisan Salı:

20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

5 Nisan Çarşamba:

18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

6 Nisan Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

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