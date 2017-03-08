İşte Ziraat Türkiye Kupası rövanş programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

4 Nisan Salı:

20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

5 Nisan Çarşamba:

18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

6 Nisan Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)