Fernandao golü attı ortalık karıştı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, Fernandao'nun 45+1'deki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Türkiye Kupası 03 Mart 2017, Cuma
Güncelleme: 03 Mart 2017, Perşembe 21:30
Sarı-lacivertlilerin golünde Kayserisporlu futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın topun durmadığı gerekçesiyle itiraz etselerde hakem Ümit Öztürk'ün gol kararı değişmedi.
Kayserisporlu futbolcular, top durmadan Lens'in atışı kullandığı yönünde itirazda bulundu. Taç atışı kararı verildiğini zanneden Lens, faul kararı olduğunu görünce topu yere atıp hızlıca atışı kullanıp Fernandao'ya asist yaptı.
Bu sırada maçın yan hakeminin orta noktaya koşmaması dikkat çekti. Kayserisporlu futbolcular orta hakem Ümit Öztürk'ün çevresinin sararken, Öztürk 'Golü verdim' işareti yaptı.
İlk yarının son düdüğünün ardından da Sergen Yalçın ve Kayserisporlu oyuncular, maçın hakemi Ümit Öztürk'e yoğun itirazlarda bulundu. Kayserispor'un defans oyunculardan pozisyonda ofsayt olduğu yönünde de itirazlar yükseldi.
kayseri ıh ıh ıh fener fena şamarladı aldı sergenin havasını 1. gol de nizami yan hakem koşmasa ne olu ortaya maçı orta hakem yönetiyorcevapla 03.03.2017 00:04
KAYSERİ DESTEKÇİSİ BJKLİLERE TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN BU KADAR YÜKLENME BE FENERİM ŞUNLARA AĞLIYORLAR SONRA :)))cevapla 02.03.2017 23:46
Burada veya basında,, GOL SAYILMAMASI gerektigini söyleyecek kimse kalmadıysa ayıbın tarifini yeniden yapmak lâzım !cevapla 02.03.2017 23:43
iyi alıştınız fbnin gollerinin iptal edilmesine.bu kadarda taraflı yorum yapma be ayıp bu kadarda çekememezlik olmaz.soda iç.ağlaaaaacevapla 03.03.2017 00:45
KUYRUK ACISI BAŞKA ŞEYE BENZEMEZ AĞLAYIN BJKLİLER.SADECE KAYSERİYİ DEĞİL HER ZAMANKİ GİBİ SİZİDE YENDİK !!!cevapla 02.03.2017 23:35
Gol net top duruyor Lens pası veriyor Fernandau ofsaytta değil gol nizami tek sorun yan hakemin uyuması ve pozisyonu kaybetmesi.cevapla 02.03.2017 23:05
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.