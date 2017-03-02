Konya avantajlı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelen Sivasspor ile Konyaspor'un 90 dakikalık mücadelesinden gol sesi çıkmadı: 0-0. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede her iki takımda karşılıklık ataklarda gol bulamadı. Kupada yarı final bileti, 4, 5 ve 6 Nisan'da Konya'da oynanacak maçtan sonra belli olacak. Maçta ilk tehlikeli atağı 13. dakikada Rıdvan Şimşek ile ev sahibi Sivasspor yakaladı. Rıdvan'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Kaya Tarakçı topu kornere tokatladı. 36. dakikada Gekas ile paslaşmalar sonucu ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın vuruşunda boş kaleye giden topu Selim Ay, altıpasta uzaklaştırdı. Kaleci Kaya, 52'de Hakan'ın, son dakikada ise Boye'nin kafa vuruşlarında gole izin vermedi ve takımının umutlarını korudu.



KONYA'YA GALİBİYET YETİYOR

Konya'da oynanacak rövanş maçında, ev sahibi ekibi tek farklı galibiyetler yetiyor. Ancak gollü beraberliklerde konuk ekip Sivasspor avantajlı. Konya'da oynanacak karşılaşama, aynı skorla (0-0) biterse uzatmalara gidecek. Eşitlik bozulmazsa yarı final biletini penaltılar belirleyecek. Bu eşleşmenin galibi, Kasımpaşa-Rize galibiyle oynayacak.



BİRİNCİ HEDEFİM TFF 1. LİG'DE ŞAMPİYONLUK

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımının kupada geldiği noktada iyi mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu: Pozisyon vermeden net iki tane girdiğimiz pozisyon var. Gol atabilirdik. Ama mağlup olmamak önemli. Bir de bunun tabi ikinci ayağı var. Benim için birinci hedef, her zaman söylediğim gibi lig şampiyonluğu. Şimdi de lige hazırlanacağız.



FORMSUZ BİR HAKEMLE BU SONUÇ NORMAL

Konyaspor Teknik direktörü Aykut Kocaman, "Deplasmanda yenilmeden dönmek, tur şansını sahamıza taşımak o kadar kötü ve olumsuz bir şey değil" dedi. Özellikle ilk 15 dakikalık periyotta düzenli olduklarını belirten Kocaman, "Böylesine istekli bir takım karşısında formsuz bir hakemin de olduğu maçta beraberlik olumsuz değil bizim adımıza" diye konuştu.