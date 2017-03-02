Kasımpaşa kapı duvar

Sezona kötü başlayan ve teknik direktör değişikliğine giderek Rıza Çalımbay'ın yerine Kemal Özdeş'in geçmesiyle şaha kalkan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda da şov yapıyor. A Spor'dan yayınlanan maçta çeyrek final ilk maçında Çaykur Rizespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenen lacivert-beyazlılar, 5 Nisan'da yapılacak rövanş öncesi yarı final için büyük bir skor avantajı sağladı.



'ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORUZ'

Teknik Direktör Kemal Özdeş, stratejilerinin gol yemeden kazanmak olduğunu belirterek, bunu başardıkları için mutlu olduklarını ve gol yemedikleri için önemli bir seri yakaladıklarının altını çizdi. Takımın iştahına ve 5 haftadır gol yememesine vurgu yapan Özdeş, "İkinci maç için avantaj yakaladık. Rizespor etkili bir takım. Rövanş maçı zor geçecek. Elbette ki skor avantajımız var. Orada gol bulma çabamız olacak. Umuyorum amacımızı gerçekleştirir yarı finale kalırız. Hafta sonu zor bir lig maçımız var. Oyuncularımı kutluyorum. Önemli işler yapıyoruz. 5 hafta üst üste 2 kupa, 3 lig maçında gol yememek bizim için çok çok önemli. İştahlı oynamak çok önemli. Oyuncularımın katkısından dolayı hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



DESTEK SEVİNDİRDİ

Taraftar desteğinden yoksun kalan takımlardan olan Kasımpaşa'da, Ç.Rize maçında tribünlerin dolu olması yüzleri güldürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Tribünler çok güzeldi. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. Bize inanılmaz bir güç oldular" ifadelerini kullandı.



ŞANSSIZLIKTAN YAKINDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya 2-0 kaybederek, yarı final şansını zora sokan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman şanssızlıktan yakındı. Karaman, "Çok net gol şanslarımız var. 1-1 olması gerekirken 2-0 oldu. 1-0 iken topu kaleci elinden kaçırdı. Boş kaleye atacağımız golü atamadık" diye konuştu.