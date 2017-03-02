Fernandao golü attı ortalık karıştı

Sarı-lacivertlilerin golünde Kayserisporlu futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın topun durmadığı gerekçesiyle itiraz etselerde hakem Ümit Öztürk'ün gol kararı değişmedi.



Kayserisporlu futbolcular, top durmadan Lens'in atışı kullandığı yönünde itirazda bulundu. Taç atışı kararı verildiğini zanneden Lens, faul kararı olduğunu görünce topu yere atıp hızlıca atışı kullanıp Fernandao'ya asist yaptı.



Bu sırada maçın yan hakeminin orta noktaya koşmaması dikkat çekti. Kayserisporlu futbolcular orta hakem Ümit Öztürk'ün çevresinin sararken, Öztürk 'Golü verdim' işareti yaptı.



İlk yarının son düdüğünün ardından da Sergen Yalçın ve Kayserisporlu oyuncular, maçın hakemi Ümit Öztürk'e yoğun itirazlarda bulundu. Kayserispor'un defans oyunculardan pozisyonda ofsayt olduğu yönünde de itirazlar yükseldi.





