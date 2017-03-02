 Fernandao golü attı ortalık karıştı - Türkiye Kupası - 2 Mart 2017 Perşembe

Fernandao golü attı ortalık karıştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, Fernandao'nun 45+1'deki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

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Türkiye Kupası 02 Mart 2017, Perşembe

Güncelleme: 02 Mart 2017, Perşembe 21:30

Sarı-lacivertlilerin golünde Kayserisporlu futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın topun durmadığı gerekçesiyle itiraz etselerde hakem Ümit Öztürk'ün gol kararı değişmedi.

Kayserisporlu futbolcular, top durmadan Lens'in atışı kullandığı yönünde itirazda bulundu. Taç atışı kararı verildiğini zanneden Lens, faul kararı olduğunu görünce topu yere atıp hızlıca atışı kullanıp Fernandao'ya asist yaptı.

Bu sırada maçın yan hakeminin orta noktaya koşmaması dikkat çekti. Kayserisporlu futbolcular orta hakem Ümit Öztürk'ün çevresinin sararken, Öztürk 'Golü verdim' işareti yaptı.

İlk yarının son düdüğünün ardından da Sergen Yalçın ve Kayserisporlu oyuncular, maçın hakemi Ümit Öztürk'e yoğun itirazlarda bulundu. Kayserispor'un defans oyunculardan pozisyonda ofsayt olduğu yönünde de itirazlar yükseldi.


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kayseri kayseri

insanda utanma olur ya yan hakem yerinden teprenmedi bu gol nasıl verilir ya adam ofsayt pozisyonunu almadı peşin verin kupayı olsun bitsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.03.2017 21:33
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