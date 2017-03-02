Fenerbahçe yolu yarıladı

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe ilk yarının uzatma bölümünde Fernandao'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İyi savunma yapan ve Kayserispor'un etkili olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler 71. dakikada farkı 2'ye çıkararak rahatladı.





İlk golde olduğu gibi son vuruşu yapan Brezilyalı Fernandao Kayseri ağlarını havalandırarak sarı-kırmızılıların direncini kırdı. Fenerbahçe, 77'de Erkan Kaş'ın ters vuruşla kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkardı.



Sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrılan Fenerbahçe rövanşı formalite maçına çevirdi. Yarı finale çıkan takımı belirleyecek rövanş maçı Nisan ayında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kayserispor ile oynanan çeyrek final ilk maçında kadroda 5 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel kadroda yer almazken, iyileşen Simon Kjaer ilk 11'de şans buldu. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor karşısında ilk 11'de yer almayan Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza ve Fernandao da Kayserispor karşısında ilk 11'de görev aldı.

Hollandalı teknik adam, Gaziantepspor karşısında 11'de sahaya çıkan Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Moussa Sow'u yedek kulübesinde oturturken, Gregory van der Wiel'i 18 kişilik kadroya almadı.

Gaziantepspor maçında ligde ilk defa yedek kalan ve ikinci yarıda oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, bir müsabaka aranın ardından ilk 11'e geri döndü.

- KAYSERİSPOR'DA İLK 11'DE YEDİ DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor ile oynanan son lig maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yedi oyuncuya yer vermedi.

Sarı-kırmızılı takımda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ali Ahamada, Jean Armel Kana Bıyık, Raheem Lawal, Rajko Rotman, Güray Vural, Deniz Türüç ve Umut Bulut yedek soyundu.

Diğer maçlara oranla Kayserisporlu taraftarların bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdiği gözlendi.