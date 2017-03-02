 Akhisar avantajı kaptı - Türkiye Kupası - 2 Mart 2017 Perşembe

Akhisar avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Akhisar Belediyespor tur için avantaj sağladı. İlk yarıyı Stefano Napoleoni'nin golüyle yenik kapatan Akhisar 78'de Ricardo Vaz Te'nin harika röveşata golüyle eşitliği sağladı. Vaz Te'nin golü akıllara Moussa Sow'un Antalyaspor maçında iptal edilen röveşatasını getirdi.

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Türkiye Kupası 02 Mart 2017, Perşembe

Güncelleme: 02 Mart 2017, Çarşamba 21:58

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada eşitliği 25. dakikada Stefano Napoleoni bozdu.

İtalyan oyuncusunun golüyle öne geçen Başakşehir ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Akhisar Belediyespor bu gole 78. dakikada Ricardo Vaz Te ile cevap verdi. Harika bir röveşata golüyle gözlerin pasını silEN Vaz Te bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını 14'e çıkardı. Portekizli forvet, Vaz Te'nin harika golüyle sahadan 1-1 berabere ayrılan Akhisar, Nisan ayında oynanacan rövanş maçına avantaj taşıdı.

CÜNEYT ÇAKIR İPTAL ETMİŞTİ
Vaz Te'nin röveşata vuruşunda topa kafa vurmak için hamle yapan Uğur Uçar'ın pozisyonunda tehlikeli hareket olup olmadığı tartışmaya neden oldu. Röveşata vuruşunda Başakşehirli futbolcuya müdahalede bulunmayan Portekizli yıldızın golü nizami sayıldı. Bu gol akıllara Moussa Sow'un Süper Lig'deki Antalyaspor maçında iptal edilen röveşata golünü getirdi. Antalyaspor'un 1-0 kazandığı maçta hakem Cüneyt Çakır Moussa Sow'un 90. dakikadaki röveşata golü faul gerekçesiyle iptal etmişti.

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Kıskanmayın Saptırmayın Kıskanmayın Saptırmayın

dikkat ederseniz sow topa vurmuş rakip ise sowun bacağına yan taraftan kafa atıyor. dünyada böyle binlerce gol var.

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evet4
hayır2
cevapla 02.03.2017 02:07
objektif objektif

sowun golü gibi binlerce gol var. sow rakibe vursa yine hadi neyse ama sow topa vurduktan sonra rakip yandan sowun bacağına kafa atıyor.

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evet3
hayır2
cevapla 02.03.2017 02:00
aynı gol m&#252;. aynı gol mü.

sowunkinde 2 futbolcuda topa hamle yapıyor. temas bile var. hakem verir vermez. ama vazte nin golünde defans zaten önde ve topuda ıskalıyor

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evet2
hayır7
cevapla 02.03.2017 00:28
serkan serkan

sow un rövaşatası da waz te nin rövaşatası da ikiside futbolun güzelliği ve nizami gol.sow un golü verilmedi.

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evet9
hayır2
cevapla 02.03.2017 00:20
fanatik fanatik

musa sow defans oyuncunun boyu mesafesinde röveşata deniyor. diğerinde ise savunmacı zıplamış topa kafa sokuyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır4
cevapla 02.03.2017 00:15
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