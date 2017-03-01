Kupada enfes şölen

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Bugün Sivasspor ile Atiker Konya, Başakşehir ile Akhisar kapışacak. Büyük karnaval Atv ve A Spor ekranlarında olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün de devam ediyor. Büyük çekişmeye sahne olacak çeyrek final ilk maçları tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Nefes kesecek karşılaşmalar ATV ve A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak. Turnuvada bugün TFF 1. Lig ekibi Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Ligin flaş ekibi Başakşehir ise sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde umduğunu bulamayan ve kupaya sarılan Fenerbahçe ise yarın deplasmanda Kayserispor ile kapışıp ilk maçta avantaj sağlamaya çalışacak.



