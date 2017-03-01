Akhisar avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Akhisar Belediyespor tur için avantaj sağladı. İlk yarıyı Stefano Napoleoni'nin golüyle yenik kapatan Akhisar 78'de Ricardo Vaz Te'nin harika röveşata golüyle eşitliği sağladı. Vaz Te'nin golü akıllara Moussa Sow'un Antalyaspor maçında iptal edilen röveşatasını getirdi.
Türkiye Kupası 01 Mart 2017, Çarşamba
Güncelleme: 01 Mart 2017, Çarşamba 21:58
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada eşitliği 25. dakikada Stefano Napoleoni bozdu.
İtalyan oyuncusunun golüyle öne geçen Başakşehir ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Akhisar Belediyespor bu gole 78. dakikada Ricardo Vaz Te ile cevap verdi. Harika bir röveşata golüyle gözlerin pasını silEN Vaz Te bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını 14'e çıkardı. Portekizli forvet, Vaz Te'nin harika golüyle sahadan 1-1 berabere ayrılan Akhisar, Nisan ayında oynanacan rövanş maçına avantaj taşıdı.
CÜNEYT ÇAKIR İPTAL ETMİŞTİ
Vaz Te'nin röveşata vuruşunda topa kafa vurmak için hamle yapan Uğur Uçar'ın pozisyonunda tehlikeli hareket olup olmadığı tartışmaya neden oldu. Röveşata vuruşunda Başakşehirli futbolcuya müdahalede bulunmayan Portekizli yıldızın golü nizami sayıldı. Bu gol akıllara Moussa Sow'un Süper Lig'deki Antalyaspor maçında iptal edilen röveşata golünü getirdi. Antalyaspor'un 1-0 kazandığı maçta hakem Cüneyt Çakır Moussa Sow'un 90. dakikadaki röveşata golü faul gerekçesiyle iptal etmişti.
yüzde 1 milyon faul gol aynen iptal edilmeliydicevapla 01.03.2017 22:26
bir GS li olarak show un gulu de Vaz te nin golude oyuncularin kafasina gelme ihtimali cok yuksekse vuruslasa fauldur derim.cevapla 01.03.2017 22:12
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