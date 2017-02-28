 Kupa şöleni başlıyor - Türkiye Kupası - 28 Şubat 2017 Salı

Kupa şöleni başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün Kasımpaşa-Ç.Rize maçıyla start alıyor. Büyük karnaval Atv ve A Spor ekranlarında olacak.

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Türkiye Kupası 28 Şubat 2017, Salı

Güncelleme: 28 Şubat 2017, Pazartesi 22:31

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Büyük çekişmeye sahne olacak çeyrek final ilk maçları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan nefes kesecek karşılaşmalar ATV ve A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak. Turnuvanın açılış maçında Kasımpaşa, Ç. Rizespor'u ağırlayacak. Konyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Başakşehir, sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.

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