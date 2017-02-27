Paşa'nın kupada konuğu Ç. Rizespor

Spor Toto Süper Lig'deki son 3 maçında Medipol Başakşehir (4-0) ve Bursaspor'u (4-0) mağlup eden, Fenerbahçe (0-0) ile berabere kalan lacivert-beyazlılar,bu çıkışını kupada da sürdürmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettiği B Grubu'nu rakibi Çaykur Rizespor'un önünde 15 puanla lider tamamlayan Kasımpaşa, son 16 turunda ise Osmanlıspor'u elemeyi başarmıştı.

Grubu Kasımpaşa'nın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan konuk ekip ise son 16 turunda A Grubu'nun lideri Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakmıştı.

Bu sezon 4. kez karşılaşacak iki ekibin daha önce yaptığı 3 maçtan Kasımpaşa 2, Çaykur Rizespor ise 1 kez galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.