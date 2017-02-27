 İlk maçları yönetecek hakemler açıklandı - Türkiye Kupası - 27 Şubat 2017 Pazartesi

İlk maçları yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 27 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 27 Şubat 2017, Pazartesi 16:05

İşteçeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak isimler:

28 Şubat Salı

20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor : Alper Ulusoy

1 Mart çarşamba

18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor : Hüseyin Göçek

20:00 Medipol Başakşehir - Ahkisar Belediyespor : Ali Palabıyık

2 Mart Perşembe

20:30 Kayserispor - Fenerbahçe : Ümit Öztürk

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mehmet mehmet

kayseri şampiyon.

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evet0
hayır1
cevapla 27.02.2017 16:20
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