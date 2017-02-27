İlk maçları yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 27 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 27 Şubat 2017, Pazartesi 16:05
İşteçeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak isimler:
28 Şubat Salı
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor : Alper Ulusoy
1 Mart çarşamba
18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor : Hüseyin Göçek
20:00 Medipol Başakşehir - Ahkisar Belediyespor : Ali Palabıyık
2 Mart Perşembe
20:30 Kayserispor - Fenerbahçe : Ümit Öztürk
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