Turkuvaz Medya'da dev şölen

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan çeyrek ve yarı final kuraları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde çekildi. Kura törenine TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF yetkilileri ile F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, A.Konya yöneticisi Celalettin Çakıcı, M.Başakşehir yöneticileri Mustafa Saral ve Ö.Faruk Ayvacı, Kasımpaşa sportif direktörü Nursal Bilgin, Akhisar Bld.'den İ.Lütfü Akalın, Ç.Rizespor yöneticisi Koray Deniz, Kayserispor yöneticisi Erhan Karacaoğlan ve Sivasspor yöneticisi Erkan Bozatlı katıldı.



Kura çekiminde seribaşı olan M.Başakşehir, F.Bahçe, A.Konya ve Kasımpaşa 1'inci torbada yer aldı. Dev şovda geçen yılın finalisti F.Bahçe, ligde farklı yenildiği Kayserispor'la eşleşti. B Grubu'ndan lider çıkan Kasımpaşa, 2'inci sırayı alan Ç.Rizespor'la yine rakip oldu. G.Saray'ı eleyen M.Başakşehir; Akhisar Bld., kupadaki tek alt lig takımı TFF 1. Lig'den Sivasspor ise kupanın favorilerinden A.Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart, rövanşlar ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak.







HD KALİTESİNDE ŞİFRESİZ

Futbolseverler çeyrek ve yarı finaldeki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanalları ATV ve A Spor'da yaşayacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları Turkuvaz Medya farkıyla takip edecekler. ATV ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise AT

A Spor'dan yayınlanan kura çekiminde yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Kayserispor-Fenerbahçe galibi, M.Başakşehir-Akhisar Bld. eşleşmesini kazanan takımla finale çıkmak için mücadele edecek. Diğer kurada ise Kasımpaşa-Ç.Rizespor ile Sivasspor-A.Konyaspor galipleri yarı finalde eşleşti. İlk karşılaşmalar 25-26-27 Nisan, rövanşlar 16-17-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.V ve A Spor ekranlarında olacak.



YARI FİNAL DE BELLİ OLDU

A Spor'dan yayınlanan kura çekiminde yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Kayserispor-Fenerbahçe galibi, M.Başakşehir-Akhisar Bld. eşleşmesini kazanan takımla finale çıkmak için mücadele edecek. Diğer kurada ise Kasımpaşa-Ç.Rizespor ile Sivasspor-A.Konyaspor galipleri yarı finalde eşleşti. İlk karşılaşmalar 25-26-27 Nisan, rövanşlar 16-17-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.