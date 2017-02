Marka değerini düşürmeyin!

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fikret Orman'ın kupadaki F.Bahçe derbisi sonrası "Neticede süt kupası" ifadesine tepki gösterdi. A Spor'daki Kura çekimi töreninde konuşan Yardımcı, "Türkiye Kupası 55 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Türkiye'yi kucaklamak gibi bir misyonu olan bu nadide organizasyonun marka değerini düşürecek açıklamalardan uzak durmak gerekiyor. Başında özellikle Türkiye yazan bu kupanın manevi değerini de hep beraber sahiplenmeliyiz. Kupa maçlarını geçen haftasonu oynattık. Amacımız kupaya verdiğimiz önemin altını çizmekti" açıklamasını yaptı.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

Servet Yardımcı, Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'ya da ayrıca övgü yağdırdı. 140'ın üzerinde maçın canlı yayınlandığını vurgulayan TFF Başkan Vekili, "Gerek ATV, gerek A Spor ve A2, 140'ın üzerinde maçı canlı yayınladı. Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



KULÜPLERE 35 MİLYON TL KATKI VERİLDİ

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, kura töreninde A Spor'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Turkuvaz Medya'ya ayrıca teşekkür eden Düşmez, "TFF olarak biz her sene daha fazla olanak sağlamaya gayret ediyoruz. Zannediyorum bu sene kulüplerimize 35 milyon lira civarı katkı sağlanıyor. Başkanımız ve yönetimimizin bir düşüncesi var. Bu kupayı hem maddi, hem de tanıtım olarak çok üst düzeye getirmek istiyoruz. Spor yaptığımız yıllarda özellikle İngiltere'de seyrettiğimiz tüm ülkeyi kucaklayan o turnuvalara benzer şekilde devam etmesini istiyoruz. Marka değerinin de artacağını düşünüyoruz. Katkı veren tüm kulüplere, Turkuvaz Medya Grubu'na ve sponsorumuz Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyorum. Diğer katkı verecek paydaşları da bu turnuvaya bekliyoruz" diye konuştu.



TÜRKİYE KUPASI'NIN ATMOSFERİ BAŞKA

Hasan Çetinkaya: F.Bahçe İdari Menajeri

"Tabii Kayseri özellikle devre arası kuvvetlendi. Ligde de bunu gösterdi. Çok talihsiz bir yenilgi almıştık. Kupanın atmosferi başka. Hedefimiz final oynamak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. F.Bahçe'nin geleneklerinde oynamış olduğu müsabaka ya da kupa her ne olursa olsun hedef her zaman kazanmaktır. F.Bahçe'nin mazisi kupalarla doludur. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz."



İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİR KURA OLDU

Celalettin Çakıcı Atiker Konyaspor Yöneticisi

"Tüm takımlar güçlü ve iddialı. Sivasspor her ne kadar TFF 1. Lig'de mücadele verse de oranın flaş takımlarından. Güçlü bir kadroları ve iyi bir teknik adamları var. Çeyrek finalde seri başıydık ve olası yarı finalde de güçlü bir rakip gelmesini istemiyorduk. İstediğimiz gibi bir kura oldu. Bizim açımızdan kura güzel."



GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN F.BAHÇE'YDİ

Erol Bedir: Kayserispor Başkanı:

"Kura çekimi öncesi, F.Bahçe'nin düşmesini arzuladık. En güçlü takımla eşleşmek istiyorduk. Böylece gücümüzü test etme fırsatı bulacağız. F.Bahçe maçına kadar önümüzde uzun bir zaman var. Kadromuzdaki oyuncuların o zamana kadar uyumu daha bir farklı olacak."



BAŞAKŞEHİR KAĞIT ÜSTÜNDE FAVORİ

Tolunay Kafkas: Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü

"Kupayı almak istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız veya iddialıysanız çıkan rakibi elemek zorundasınız. Kuradan memnunum. İşin açıkçası hangi takım çıkarsa çıksın hak ederek gelmiştir. M.Başakşehir kağıt üzerinde favori gibi gözüküyor fakat bunlar çift maç, ne olacağı belli olmaz. Ayrı bir stratejisi var. Onun için favori de gözükse ben takımımla iddialı olduğumu düşünüyorum ve inanıyorum."