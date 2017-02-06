Tosic’i bekleyen büyük tehlike!

Derbide Van Persie'ye kafa atıp kırmızı kart gören Dusko Tosic'in ikinci yarıda soyunma odası tünelinde maçı izlediğine dair fotoğraflar ortaya çıktı. Sırp yıldızın başkasına ait akreditasyon kartıyla maçı seyrettiği kaydedildi. Gördüğü kırmızı kart nedeniye saha kenarında olmaması gereken Tosic'in ekstra ceza alabileceği ileri sürüldü. Tecrübeli oyuncunun, TFF Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 47. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden Futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası verilir" ifadesine dayanarak ceza alabileceği ileri sürüldü. Bu arada Tosic, maç sonunda instagram hesabından bir açıklama yayınlayıp, camiadan özür diledi.