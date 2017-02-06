 Takımlardan örnek davranış - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

Takımlardan örnek davranış

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 01:47

Takımlardan örnek davranış

Derbi maçta iki takım futbolcuları da seremoniye yetim çocuklarla çıktı. Bir yardım vakfının organizasyonu kapsamında iki takım da örnek bir davranışa imza attı. Beşiktaşlı futbolcular ayrıca sahaya "Yetim Gülerse Dünya Güler" pankartıyla çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler