Takımlardan örnek davranış
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 01:47
Derbi maçta iki takım futbolcuları da seremoniye yetim çocuklarla çıktı. Bir yardım vakfının organizasyonu kapsamında iki takım da örnek bir davranışa imza attı. Beşiktaşlı futbolcular ayrıca sahaya "Yetim Gülerse Dünya Güler" pankartıyla çıktı.
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