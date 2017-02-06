Takımlardan örnek davranış

Derbi maçta iki takım futbolcuları da seremoniye yetim çocuklarla çıktı. Bir yardım vakfının organizasyonu kapsamında iki takım da örnek bir davranışa imza attı. Beşiktaşlı futbolcular ayrıca sahaya "Yetim Gülerse Dünya Güler" pankartıyla çıktı.