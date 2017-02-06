Paşa’nın bileti Turgut’tan

Ligde Kemal Özdeş yönetiminde çıkışa geçen Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Lacivert- beyazlılar ATV'den yayınlanan maçta UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazan Osmanlıspor'u uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlk yarıda Osmanlı'da Bifouma, kaleci Ramazan'a takılırken, Kasımpaşa'da ise Koita'nın kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci Hakan'a çarpıp oyun alanına döndü. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca çekişmeli eşleşme uzadı. Kontrataklarla tehlikeli olan Kasımpaşa, 112'de Adem'in pasıyla savunma arkasına kaçan 106'da oyuna giren Turgut Doğan'ın, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya düzgün plasesiyle ağları buldu ve çeyrek final kapısını açtı.



HEDEFİMİZ YARI FİNAL

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kupada iddiasını ortaya koydu. Özdeş, "Çok kritik dakikada attığımız golle çeyrek finale kaldık. Önümüzdeki 2 maçı avantajlı olarak atlattığımızda yarı finale çıkabiliriz. Final tadında bir maç oldu. Umuyorum kupada sonuna kadar gidebiliriz" ifadelerini kullandı.



AKÇAY: KASIMPAŞA'YI KUTLARIM

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, tek eleminasyonlu maçların her zaman zor geçtiğini ve oyuncularının ortaya iyi bir mücadele koyduğunu kaydetti. Ellerinden geleni yaptıklarını ancak skoru bulamadıklarını vurgulayan Akçay, "Kasımpaşa'yı kutluyorum. Allah'ın kararı Kasımpaşa'dan yanaydı. Elimizden geleni yaptık ama Kasımpaşa kazandı" diye konuştu.