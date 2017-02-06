Kuralar yarın çekilecek
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 10:51
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kura çekiminin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Organizasyonda son 8 takım arasına kalan Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin çeyrek final eşleşmeleri ile tur atlayacak takımların yarı final eşleşmeleri, kura çekiminde belli olacak.
Kura çekiminde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seribaşı olarak yer alacak.
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