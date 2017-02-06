Konya terledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'daki maçta A.Konya, TFF 1. Lig'den Ümraniye'yi uzatmalarda eledi. 3'te Ömer Ali'nin vuruşu direkten döndü, dönen topu tamamlayan Hora'nın vuruşunu kaleci çizgiden çıkardı. 35'te bu sefer Hora direğe takıldı. Ümraniye, 48'de Serdar'la tribünleri sessizliğe boğdu. Golü atan Serdar 68'de ikinci sarıdan kızardı. 10 kişi kalan kırmızıbeyazlılar, 84'te Rangelov'un golüne engel olamayınca müthiş maç uzadı. Uzatmalarda 97'de Ömer'in müdahalesiyle yerde kalan Bajic penaltıyı kazandırdı. Vukovic sürprize izin vermedi ve takımını çeyrek finale taşıdı.



ERKAN SÖZERİ ÇOK ÜZGÜN

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini ancak sonunu getiremediklerini söyledi. Sözeri, şunları kaydetti: "Çok kompakt oynadık. Takım savunmasını iyi yaptık. İnsanların keyif alacağı güzel bir maç oynandı. Çok ciddi bir rakip Konyaspor. Başarılar diliyorum."



ZOR DA OLSA KAZANDIK

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan Konya'nın hocası Aykut Kocaman, "İstediğimizi aldık" dedi. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ümraniye önünde çok zorlandıklarını belirtti. Kocaman, "Pozisyonları değerlendiremeyince rakibimizin maça tutunma iradesi arttı. İlk yarı dengeleri bozamadık. İkinci yarı ilk 10-15 dakikalık periyottan sonra onları kalelerine itebileceğimizi düşünüyorduk. Bunu yapamadık. Rakibimizin eksik kalmasından sonra oyunu tamamen rakip sahaya yıktık. Uzatmalarda gelen gol isteğimizin bir sonucu haline geldi. Bizim için son derece iyi sonuç oldu" dedi.