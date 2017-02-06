 İlk yarıda şutu yok - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

İlk yarıda şutu yok

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 01:53

İlk yarıda şutu yok

Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazansa da mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş kalesine şut dahi çekemedi. Sarı-lacivertli takım, rakip kaleye gönderdiği ilk şutunu ikinci 45 dakika Moussa Sow ile attı; top direkten döndü. Fenerbahçe, karşılaşmayı da toplam 3 isabetli şut ile tamamladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler