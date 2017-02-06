İlk yarıda şutu yok
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazartesi 01:53
Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazansa da mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş kalesine şut dahi çekemedi. Sarı-lacivertli takım, rakip kaleye gönderdiği ilk şutunu ikinci 45 dakika Moussa Sow ile attı; top direkten döndü. Fenerbahçe, karşılaşmayı da toplam 3 isabetli şut ile tamamladı.
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