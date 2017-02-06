"Bunun hesabını soracağız"
Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşmada oynanan futboldan çok sahada yaşanan kavga konuşuldu.
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazar 22:50
Vodafone Arena'daki karşılaşmanın devre arasında iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktı.
Bu görüntüler sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirirken, karşılaşma sonunda Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu "Bunun hesabını soracağız" dedi.
sen önce hesap ver tabedeki tarlacı ekinci yinemi cıktın piyasaya kayseri macından sonra nerdeydin yönetici kılıklı pravakatör küfürcücevapla 06.02.2017 02:19
sen git van persie nin elinin hesabini sorcevapla 06.02.2017 02:18
Senol Gunes maskesinin altindaki Gunesin aslinda ne kadar karanlik bir seytan oldugunu gostermistircevapla 06.02.2017 01:54
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