 "Bunun hesabını soracağız" - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

"Bunun hesabını soracağız"

Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşmada oynanan futboldan çok sahada yaşanan kavga konuşuldu.

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Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazar 22:50

Vodafone Arena'daki karşılaşmanın devre arasında iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktı.

Bu görüntüler sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirirken, karşılaşma sonunda Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu "Bunun hesabını soracağız" dedi.

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dctrblack dctrblack

hala konuşuyor terbiyesiz

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evet0
hayır3
cevapla 06.02.2017 03:53
tolga tolga

sen önce hesap ver tabedeki tarlacı ekinci yinemi cıktın piyasaya kayseri macından sonra nerdeydin yönetici kılıklı pravakatör küfürcü

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evet2
hayır3
cevapla 06.02.2017 02:19
gs4ever gs4ever

sen git van persie nin elinin hesabini sor

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evet2
hayır3
cevapla 06.02.2017 02:18
oktay oktay

Senol Gunes maskesinin altindaki Gunesin aslinda ne kadar karanlik bir seytan oldugunu gostermistir

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evet5
hayır1
cevapla 06.02.2017 01:54
q7 q7

he he sorarsın.

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evet2
hayır1
cevapla 06.02.2017 01:41
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