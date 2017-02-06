 Beşiktaş 10 kişi kaldı - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

Beşiktaş 10 kişi kaldı

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 41. dakikasında Beşiktaş ceza sahasının hemen dışında Van Persie ile bir pozisyonda karşı karşıya kalan Dusko Tosic, Van Persie'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı!

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Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi

Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazar 21:29

Van Persie ile yaşadığı tartışma sonrasında kırmızı kart gören Dusko Tosic adeta çılgına döndü ve Van Persie'ye büyük tepki gösterdi. Uzun bir süre sahadan çıkmayan Tosic'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Tosic'in Van Persie'ye yaptığı hareketi ve gördüğü kırmızı kartı yorumlayan Erman Toroğlu, "Maçın hakemi maçın başından bu yana göstermediği sarı kartlardan dolayı bu olaya zemin hazırladı. Şimdi artık Fenerbahçe'den oyuncu eksiltmeye çalışacak. Bu hakem eski hakem. Van Persie cin gibi oyuncu, Tosic'i avladı ve zorla Tosic'e kırmızı kart göstertti" dedi.

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dctrblack dctrblack

hakemler fenere yatmaya başladı

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evet0
hayır2
cevapla 06.02.2017 03:46
şenol-tosi&#231; kaderimiz mi şenol-tosiç kaderimiz mi

şenol güneşe kırmızı kart gösterilmeli..tosiç gibi..

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evet2
hayır2
cevapla 06.02.2017 01:03
seyirci seyirci

tosiç efendi maç böyle verilir anladınmı? yazık

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 00:57
FanatikEagle FanatikEagle

Tosic sadece yedek oyuncu olur!!! Ya kirmizi kart la disari atiliyor yada kendi kalesine gol atiyor. Direk kadro disi olmali!!!

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evet7
hayır4
cevapla 06.02.2017 00:32
emir emir

bu tosic e bide sözleşme uzattık yazıkar olsun halı saha maçında bile kimse böyle gaza gelmez takımı yaktı nasıl böyle bir amatörlük yaparsı

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evet8
hayır3
cevapla 06.02.2017 00:04
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