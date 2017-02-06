Beşiktaş 10 kişi kaldı
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 41. dakikasında Beşiktaş ceza sahasının hemen dışında Van Persie ile bir pozisyonda karşı karşıya kalan Dusko Tosic, Van Persie'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı!
Türkiye Kupası 06 Şubat 2017, Pazartesi
Güncelleme: 06 Şubat 2017, Pazar 21:29
Van Persie ile yaşadığı tartışma sonrasında kırmızı kart gören Dusko Tosic adeta çılgına döndü ve Van Persie'ye büyük tepki gösterdi. Uzun bir süre sahadan çıkmayan Tosic'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
Tosic'in Van Persie'ye yaptığı hareketi ve gördüğü kırmızı kartı yorumlayan Erman Toroğlu, "Maçın hakemi maçın başından bu yana göstermediği sarı kartlardan dolayı bu olaya zemin hazırladı. Şimdi artık Fenerbahçe'den oyuncu eksiltmeye çalışacak. Bu hakem eski hakem. Van Persie cin gibi oyuncu, Tosic'i avladı ve zorla Tosic'e kırmızı kart göstertti" dedi.
hakemler fenere yatmaya başladıcevapla 06.02.2017 03:46
şenol güneşe kırmızı kart gösterilmeli..tosiç gibi..cevapla 06.02.2017 01:03
tosiç efendi maç böyle verilir anladınmı? yazıkcevapla 06.02.2017 00:57
Tosic sadece yedek oyuncu olur!!! Ya kirmizi kart la disari atiliyor yada kendi kalesine gol atiyor. Direk kadro disi olmali!!!cevapla 06.02.2017 00:32
bu tosic e bide sözleşme uzattık yazıkar olsun halı saha maçında bile kimse böyle gaza gelmez takımı yaktı nasıl böyle bir amatörlük yaparsıcevapla 06.02.2017 00:04
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