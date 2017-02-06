Arena karıştı

Hakemin skandal yönetimi olmasaydı, dün gece iki takım taraftarları için de benzersiz destek ve muhteşem görüntüler yaşanabilirdi. Karşılaşma öncesi stada akın eden Beşiktaşlı taraftarlar, ortalığı karnaval alanına çevirdi. Mücadelenin başlangıç düdüğünden itibaren tezahüratlar ve marşlarla iki takımın taraftarları gönül verdikleri renkleri desteklediler. Toplam 35 bin 600 kişinin izlediği derbi karşılaşmasını için yaklaşık 2 bin Fenerbahçeli futbolsever de kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı. Fakat coşkuyla başlayan maç, hakemin arka arkaya hatalarıyla tribünleri çığırından çıkardı. Özellikle Tosic'in atıldığı anlarda sahada futbolcular, tribünde de Beşiktaşlılar büyük tepki gösterdiler ve bir taraftar sahay girdi. Hakemin tepki çeken kararları nedeniyle statta yaşanan gerilimi daha da yükseltirken, mücadelenin son dakikalarında yine patladı. F.Bahçe kalecisi Volkan'ın ilginç kurtarışı sonrası sahaya bir Beşiktaş taraftarı sahaya girdi. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek taraftarı apar topar dışarı çıkardı.







BIÇAK, SİLAH... NE ARARSAN VAR!

Karşılaşma öncesi yapılan detaylı aramalarda Fenerbahçeli taraftarların üzerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı. Polis araması sırasında sarı- lacivertli taraftarlardan bıçak, çakı benzeri kesici cisimlerin yanı sıra silaha rastlanması hayrete düşürdü. Güvenlik ekipleri kesici ve yaralayıcı maddelerin tümüne el koydu.







POLİSLE GERGİNLİK

Fenerbahçeli taraftarların, Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında gerginlik yaşandı. Sarı-lacivertliler, stada giriş yaparken, zaman zaman arbede yaşandı. Ayrıca taraftarları Dolmabahçe'ye getiren otobüslerin birçoğunun camlarının kırık olduğu gözlenirken, bir grup taraftar ile polis arasında da gerginlik çıktı. Olaylar fazla büyümeden önlendi.



GÜVENLİK ÖNLEMİ ÜST DÜZEY

Dolmabahçe'deki karşılaşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri göze çarptı. Diğer mücadelelerde olduğu gibi Vodafone Arena çevresindeki tüm yollar trafiğe kapatılırken, taraftarlar detaylı kontrollerin ardından tek tek aranarak stada alındılar.