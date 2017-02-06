Akhisar rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'daki maçta Süper Lig ekibi Akhisar Bld., Gümüşhane'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Yeşil-siyahlılar 10'da Vaz Te'yle öne geçti. 30 yaşındaki Portekizli, kupada 13 gole ulaşarak zirvede olduğu krallık listesinde avantaj sağladı. 50'de yeni transfer Samardzic, skoru 2-0 yaptı. Kırmızı-beyazlılar 86'da Ali'nin penaltısıyla farkı bire indirdi. Ancak 90+2'de Muğdat kontratakta kaleciyi de çalımlayıp Akhisar'a çeyrek bileti getirdi.



'KUPA BÜYÜK TECRÜBE OLDU'

Gümüşhane Teknik Direktörü Tarık Daşgün, kupanın kendilerine büyük tecrübe kattığını söyledi. Daşgün, "Bu serüvende 3 Süper Lig takımıyla karşılaştık. Bizim ekip adına hem tecrübe hem de deneyim açısından önemliydi. Bizim için gayet olumlu geçti. Çünkü her oynadığımız takım farklı bir tecrübe kazandırdı. Bunun bize ligde olumlu yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.



G.SARAY BOZGUNU SONRASI MORAL OLDU

Akhisar Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, galibiyetin ve turun ligdeki 6-0'lık G.Saray yenilgisi sonrası oyuncularına moral ve özgüven kazandırdığını vurguladı. Kafkas, "Hiç beklemediğimiz G.Saray yenilgisi sonrası bu maçın önemi arttı. Oyuncuların tekrar moral bulmaları ve özgüvenleri açısından önemli bir karşılaşmaydı. Finali hedefliyoruz" dedi.