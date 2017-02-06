Advocaat: Kırmızı kart doğruydu

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 4-1 yenildikleri maçtan sonra derbiye hemen hazırlanmaya başladıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Oyuncularıma Kayserispor maçından sonra konuştum. Beşiktaş çok iyi bir takım. İlk yarıda rakip biraz daha fazla topa sahip oldu. Pozisyon üretme anlamında çok da başarılı değildiler. İlk yarıda iki takım da fazla pozisyon üretemedi. Kırmızı karttan sonra ikinci yarı oyun değişti. İlk yarı Beşiktaş'ın lehine bir tablo vardı ama ikinci yarı tersine çevirdik. Çok iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum."

"KIRMIZI KART KARARI DOĞRUYDU"

Advocaat, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in Robin van Persie'ye yaptığı hareketle kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemin doğru karar verdiğini belirtti.

Hakem kararlarının futbolun bir parçası olduğunu aktaran Advocaat, "Türkiye'de harika tarihi olan iki büyük takımın maçını izledik. Futbolda olabilecek şeyler yaşandı. Hakemin verdiği kırmızı kart kararı doğruydu." diye konuştu.

Sırbistan Milli Takımı'nda kısa bir süre çalıştığını ve burada Tosic'in öğrencisi olduğunu hatırlatan Advocaat, "Tosic bu hareketi oyuncumuza yaptı ve hakem yarım metre arkasındaydı. Hakem ne yapabilir ki? Tosic, Sırbistan Milli Takımı'nda öğrencimdi. Harika bir çocuk. O olay yaşandığı an da 'umarım ceza almaz' diye düşündüm. Akıllıca bir hareket değildi. Van Persie orada hiçbir şey yapmadı. Ondan önceki pozisyonda Van Persie'nin rakibe doğru bir koşusu var, o da olabilecek bir şey. Tosic için üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Maçta yaşanan gerginliklerle ilgili konuşmak istemeyen Advocaat, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncularıyla yaşadığı diyalogla ilgili gelen bir soru üzerine, "Yorum yapması gereken kişi ben değil, Şenol hoca. Şenol hocaya çok saygı duyuyorum. Bilinen tanınan bir hoca. O da duyguları yaşıyor. Benim için de aynı şeyler geçerli." cevabını verdi.

"VAN PERSİE'NİN KALİTESİNİ GÖRDÜK"

Hollandalı teknik adam, takıma galibiyeti getiren futbolcusu Van Persie'nin kalitesini sahaya yansıttığını dile getirdi.

İlk yarıda gördüğü sarı kart nedeniyle ikinci devrede Van Persie'nin oyunda kalmasının riskli olduğunu bildiğini anlatan Advocaat, "Devre arası onu değiştirmek gibi bir düşüncem olmadı. Çıkarmayı istemedim. Aslında sarı kartı olduğu için oyunda kalması tehlikeliydi. Gerekli uyarıları yaptık, kendisi de akıllı bir oyuncu. Robin'le ilgili mesele, fiziksel sorun. Bu hafta fizik durumu iyiydi ve ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

"VAN DER WİEL VE EMENİKE İKİNCİ ŞANSI HAK ETTİ"



Advocaat, 1.5 ay sonra affettiği futbolcuları Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike'nin ikinci bir şansı hak ettikleri için kadroya dahil edildiklerini söyledi.

Bu iki futbolcunun kadroya katılmalarının kendilerine sadece artı kazandıracağını anlatan Hollandalı teknik adam, "Herkes bence ikinci bir şansı hak eder. Bu, onlar için de niye geçerli olmasın. Herhangi bir kavgam olmadı onlarla, sadece istediklerimi yapmadılar. Geri dönmek çok istiyorlardı. Bu iki oyuncu bize sadece artı katar." diyerek sözlerini tamamladı.