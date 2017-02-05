Yükselen Başaklar

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e çarpıldı. Süper Lig'in ilk yarısında güçlü rakibini mağlup eden turuncu-lacivertliler, dün akşam da son 3 sezonun kupayı kimselere kaptırmayan Cimbom'u eledi: 2-1. Maça Podolski'nin üst direkten dönen şutuyla başlansa da Sneijder'in 3. dakikada sakatlanıp çıkması ve üst üste gelen hakem hataları sarı-kırmızılı ekibi oyundan düşürdü. Nitekim sahaya ağırlığını koyan ev sahibi, 15. dakikada aradığı gole ulaştı. Visc a'nın sağdan ortasında Mustafa Pektemek kafayla topu ağlara bıraktı: 1-0.



27'de bir kez daha sahneye çıkan Pektemek farkı 2'ye çıkardı. Maçın son dakikalarında Eren'in girişiyle biraz hareketlenen ve bu oyuncunun ayağından bir de gol bulan Cimbom, sahayı mağlup terk etmekten kurtulamadı. E Grubu'nu lider bitiren Tuzla'nın Sivas'a elenmesinin ardından Galatasaray da Başakşehir'e karşı koyamadı ve çeyrek finali göremeden kupaya veda etti. Kupaya gruplardan başlayan Başakşehir, 3 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç yenilmezken son 16 turunu da zorlanmadan geçti.



Savaş ÇORLU