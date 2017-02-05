Van Persie'den şok hareket
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 21:17
Karşılaşmanın 28.dakikasında Fenerbahçe savunmasının attığı uzun topa yetişemeyen van Persie pozisyonun dönüşünde Beşiktaş tribünlerine dönerek dil çıkardı.
Hollandalı yıldızın yaptığı bu ilginç hareket tribünlerden tepki çekerken sosyal medyada da gecenin konuşulan olaylarından biri oldu.
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