 Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum" - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2017 Pazartesi

Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"

Fenerbahçe’ye kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’nın dışında kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, alınan yenilgiye rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazartesi 00:18

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, "İlk 15 dakika tüm provokasyonlara rağmen üstündük. Daha sonra on kişi kalınca düzenimiz bozuldu. Atak yapmaya çalışırken de topu kartırdık ve golü yedik. Kupadan elendik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sadece futbol oynamanın yetmediğini bu maçta net olarak gördük. Rakibi ise tebrik etmiyorum. Çünkü futbol dışı oynadılar. Bu güzel davranış değildi" dedi.

VAN PERSiE NE ANLADI Ki
Güneş, devre arasında yaşananlar ile ilgili ise "Ben kendi oyuncularıma bağırıyordum. Neden on kişi kaldıklarını sorguluyordum. Van Persie, ne anladı ki, üzerime geldi? Demek ki futbol buymuş, böyle birşeymiş! Kjaer de orada araya girdi. Yaşanan gerginlik bundan dolayı oldu. Ancak derbilerde bunlar normaldir" açıklaması yaptı.

SKORA GÖRE YÖNETTİ
Güneş, hakem Ali Palabıyık'ın skora göre maç yönettiğini belirterek, "Performansı iyi değildi. Birçok kararı hatalıydı. Açıkçası yönetimi beni hayal kırıklığına uğrattı. Ancak futbolda bunlarda var. Kazanmak istiyorsak hepsini yenmeliyiz" dedi. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe karşısında hakem kararlarıyla çok fazla sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

BİZ İYİ BİR TAKIMIZ
GÜNEŞ, oyuncularıyla maç sonrası konuştuğunu ve iyi bir takım olduklarını açıklayarak, "Artık lige ve Avrupa'ya döneceğiz. Kalitemizi iyi biliyoruz. Hayat devam ediyor ve mücadelemiz de sürecek" dedi. "Bir yenilgiyle yıkılmayız" diyen Şenol Güneş, "Hatalarımız eksiklerimiz olabilir. Bunları düzelteceğiz. Takımım başarılı" diye konuştu.

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erhan erhan

skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya

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evet8
hayır5
cevapla 06.02.2017 00:46
:D :D

Ya bırak bu işleri yenildin mi yenildin gördük çok süper futbol içi davranmışsın ya sen çokta ihtiyacımız vardı tebrik etmene :D

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evet7
hayır6
cevapla 06.02.2017 00:40
erol erol

istanbuldakı macta sen hangı mantıkla futbol oynadınsa bızde o mantıkla bugun oynadık baska seylere kılıf uydurma tosıce hesap sor

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evet10
hayır6
cevapla 06.02.2017 00:40
seyirci seyirci

Hocam F.B. futbolculara yaptığın hoş değil.sana yakışmıyor.Sen sevildiğin gibi furtbolunu oynat.Biz seni hep böyle bilelim.

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evet3
hayır4
cevapla 06.02.2017 00:35
ne olacak yav :) ne olacak yav :)

Kin ve nefret empoze etmekten başka işin yok, hangi başarılarda pay sahibi olursan ol h.b zaman iyi bir spor adamı olamayacaksın ŞENOL GÜNEŞ

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır7
cevapla 06.02.2017 00:32
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