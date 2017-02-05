Şenol Güneş Kjaer'in boğazını sıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine gerginlikler damga vurdu. Karşılaşmanın 43. dakikasında Dusko Tosic ile Robin van Persie burun buruna geldi. Van Persie'nin yerde kalmasının ardından Dusko Tosic'e direkt kırmızı kart çıktı.



ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE TARTIŞMALARA KATILDI

Soyunma odası koridoru girişinde Robin van Persie ile konuşmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Simon Kjaer'i itince ortalık karıştı. Şenol Güneş, Kjaer ile yaşanan gerginliği yatıştırmak için araya giren yardımcı Tamer Tuna'yı kenara itti. Şenol Güneş bu anlarda Simon Kjaer'in yanağını tutarken Volkan Demirel olayın yaşandığı yere gelerek ortamı sakinleştirmek istedi. Yardımıcı Tamer Tuna'nın da Volkan Demirel ile tartıştığını gören Şenol Güneş, bu sefer bu alanı sakinleştirmek için harekete geçti. Tamer Tuna'nın ağzını kapatan Şenol Güneş'in yardımcısını sert şekilde ittirmesi dikkat çekti.







"SAYGI GÖSTER DEDİM"

Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer, Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. "Maçın ilk yarısında iyi performans sergileyemedik. Ancak rakibimizin 10 kişi kalması oyunu tam anlamıyla değiştirdi. İkinci yarıda ikili mücadelelerde daha serttik. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" diyen Kjaer, Şenol Güneş'le devre arasında yaşadıkları tartışma için de şunları söyledi: Aslında maçın ilk yarısında Robin'den de takımımızdan da fazla hoşlanmadılar. İçeri girerken Robin'e bir şeyler söyledi ben de önüne geçtim. 'Biraz saygı göster' dedim. Türkçe bir şeyler söyledi, anlamadım. Devre arasında elimi uzattım ama bana elini de uzatmak istemedi. Ben ona saygısızlık yapmadım. Daha sonra bana olayın benle ilgisi olmadığını söyledi. Ben sakin bir insanım, futbolda bunlar oluyor. Duygu birikimidir, doğal şeylerdir. Benim için bir sorun yok.