Şenol Güneş Kjaer'i ittirdi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine gerginlikler damga vurdu. Karşılaşmanın 43. dakikasında Dusko Tosic ile Robin van Persie burun buruna geldi. Van Persie'nin yerde kalmasının ardından Dusko Tosic'e direkt kırmızı kart çıktı.



ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE TARTIŞMALARA KATILDI

Soyunma odası koridoru girişinde Robin van Persie ile konuşmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Simon Kjaer'i itince ortalık karıştı.

Şenol Güneş, Kjaer ile yaşanan gerginliği yatıştırmak için araya giren yardımcı Tamer Tuna'yı kenara itti. Şenol Güneş bu anlarda Simon Kjaer'in yanağını tutarken Volkan Demirel olayın yaşandığı yere gelerek ortamı sakinleştirmek istedi. Yardımıcı Tamer Tuna'nın da Volkan Demirel ile tartıştığını gören Şenol Güneş, bu sefer bu alanı sakinleştirmek için harekete geçti. Tamer Tuna'nın ağzını kapatan Şenol Güneş'in yardımcısını sert şekilde ittirmesi dikkat çekti.







SİMON KJAER'İN ELİNİ SIKMADI

İkinci yarı öncesi takımlar sahaya çıkarken, Simon Kjaer, teknik direktör Şenol Güneş'in elini sıkmak istese de tecrübeli çalıştırıcı olumlu karşılık vermedi.