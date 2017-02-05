Pektemek: Hak ettik

Başakşehir'in dünkü maçta 2 golle yıldızlaşan ismi Mustafa Pektemek takımı övdü. Tecrübeli forvet "Takım olarak çok iyiydik. Galatasaray çok güçlü bir rakip. Hatayı kaldırmayacak bir maçtı. Turu hak ettik" ifadelerini kullandı. Pektemek, yeni transfer Emmanuel Adebayor'un da alıştıkça takıma değer katacağını söyledi.