 Pektemek: Hak ettik - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Pektemek: Hak ettik

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:27

Başakşehir'in dünkü maçta 2 golle yıldızlaşan ismi Mustafa Pektemek takımı övdü. Tecrübeli forvet "Takım olarak çok iyiydik. Galatasaray çok güçlü bir rakip. Hatayı kaldırmayacak bir maçtı. Turu hak ettik" ifadelerini kullandı. Pektemek, yeni transfer Emmanuel Adebayor'un da alıştıkça takıma değer katacağını söyledi.

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