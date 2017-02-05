''Oyun içinde olabiliyor''

Galatasaray'ı eleyerek çeyrek final biletini cebine koyan Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. G.Saray karşısında oyun planlarının tuttuğunu belirten Avcı, "Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi. Stoperlere baskı yapmadık. Amacımız merkeze, özellikle de Selçuk'a baskı yapıp pozisyona girmekti" dedi. Hakem kararlarını da değerlendiren Abdullah Avcı, şöyle konuştu: Oyun içinde bunlar olabiliyor. Sezon içinde bir hesap yapsak her takım için hakem hataları birbirine yakın çıkar. Önemli olan nasıl kazandığımız. Ben de hata yapıyorum, oyuncu da, hakem de. Bu tarafından bakılmalı.



ASLAN'I AFFETMİYOR

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Galatasaray'a son dönemde büyük üstünlüğü var. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılara karşı son 8 maçta sadece 1 kez yenildi. Bu 8 maçın 5'ini kazanırken, 2 karşılaşma berabere bitti. Son olarak Hamza Hamzaoğlu döneminde evinde 2-0'lık yenilgi görmüştü.