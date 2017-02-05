Muslera kadro dışı

Sarı-kırmızılı teknik adam, Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi. Galatasaray'da Muslera ve Hakan maç kadrosunda yer almazken, Josue ise yedek soyundu. İyileşen Tolga da 18'e alınmadı.