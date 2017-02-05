 Muslera kadro dışı - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Muslera kadro dışı

Jan Olde Riekerink, Akhisar Belediye maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 00:22

Sarı-kırmızılı teknik adam, Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi. Galatasaray'da Muslera ve Hakan maç kadrosunda yer almazken, Josue ise yedek soyundu. İyileşen Tolga da 18'e alınmadı.

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