Mete Kalkavan'dan çifte skandal

Dün akşam Başakşehir ile G.Saray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçına hakem Mete Kalkavan damgasını vurdu. Kalkavan'ın 4 dakika içerisinde verdiği iki hatalı karar, karşılaşmanın tüm gidişatını değiştirecek türdendi. Mücadelenin 15. dakikasında savunmanın arkasına hareketlenen topa Medipol Başakşehir'de Edin Visca hareketlendi. Visca topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına ortaladı. Cenk'in uzaklaştıramadığı topa Mustafa Pektemek kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi. G.Saraylı oyuncular golün pasını atan Edin Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan'a uzun süre itirazda bulundu ancak karar değişmedi.







ASLANLAR KIRMIZI BEKLEDİ

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra bir başka tartışmalı pozisyon daha yaşandı. G.Saraylı Josue, 19'uncu dakikada Emre Belözoğlu'nun dirsek müdahalesiyle yerde kaldı. G.Saraylı oyuncular da pozisyonun hemen ardından hakeme itirazlarda bulundu. Ancak hakem Mete Kalkavan Emre'ye ve itirazlarından dolayı Josue'ye sarı kart gösterdi. Ancak tüm spor otoriteleri Emre'nin bu pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.



RESMİ HESAPTAN KALKAVAN'A TEPKİ

Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısında hakem Mete Kalkavan'ın verdiği kararlar G.Saray cephesinde tepkiye yol açtı. G.Saray'ın resmi Twitter hesabı, maçın devre arası için yaptığı paylaşımlarda sadece Mete Kalkavan'ın yer aldığı fotoğrafları kullanarak 'gizli' tepki gösterdi. Kulüp hesabı maçla ilgili tüm fotoğraf paylaşımlarında hakemin yer aldığı karelerini tercih ederek Kalkavan'ı maçın önüne çıkardı.









ERMAN TOROĞLU NE DEDİ?



Visca ofsayt, Emre'ye net kırmızı

Atv'den maçı yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, gol pozisyonunun ofsayt olduğunu belirtirken; "Visca'nın pozisyonu ofsayt. Yardımcı hakemin hatası büyük" derken; Emre Belözoğlu'nun Josue ile girdiği pozisyonu için ise "Net kırmızı kart" yorumunu yaptı.



AHMET ÇAKAR NE DEDİ?



Bu kartın rengi çok mu açık?

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da, hakem Mete Kalkavan'a sert bir eleştiri geldi. Çakar devre arasında sosyal medya hesabından attığı tweette "Mete Kalkavan, Başakşehir'in ilk golüne bak bakalım ofsayt mı? Ayrıca Emre'ye verdiğin kartın rengi çok mu açık?" ifadelerini kullandı.