Kupada Kartal farkı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 12 kez eşleşti. 3 kez final, 4 kez yarı final, 4 kez çeyrek final, bir kez de 4. turda karşı karşıya gelen rakiplerden; ilk 3'ünde F.Bahçe, son 9'unda ise Beşiktaş turu geçti. Kupadaki maçlardan biri hükmen olmak üzere 3'ünü F.Bahçe, 11'ini Beşiktaş kazandı, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Beşiktaş'ın 30 golüne, F.Bahçe 20 golle karşılık verdi.



Beşiktaş ile F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla 342. kez karşı karşıya gelecek. 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 341 maçta F.Bahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette F.Bahçe'nin 468 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.



FİNALLER BEŞİKTAŞ'IN

Beşiktaş ile F.Bahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde 3 kez karşılaştı ve hepsinde de Kara Kartal kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006 sezonunda İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008- 2009 sezonunda ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.