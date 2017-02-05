Konyaspor uzatmada turladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Atiker Konyaspor sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 15:16
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maç A Spor ekranlarından naklen yayınlandı.
Mücadelede, Ümraniyespor'dan Serdar Özbayraktar 48. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirse de 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
10 kişi kalan rakibi karşısında gol arayan Atiker Konyaspor 84. dakikada Dimitar Rangelov'la skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
Uzatmalara giden maçta çeyrek final biletini Jagos Vukovic, 99. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Atiker Konyaspor'a kazandıran isim oldu.
Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çayrak finale adını yazdırırken Ümraniyespor havlu attı.
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